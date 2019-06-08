В Литве призывают мир к солидарности о непризнании аннексии Крыма (Видео)

Новости мира: Парламент Литвы призывает международное сообществ к солидарности относительно непризнания аннексии Крыма.

Сейм Литовской Республики призывает международное сообщество к солидарности о продолжении политики непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявил председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис в своем выступлении во время открытия Х сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году. Мы призываем международное сообщество быть с нами солидарным в этом вопросе и продолжать политику непризнания оккупации Российской Федерацией Крыма", - отметил Пранцкетис.

Напоминаем, 6 июня Литовский парламент принял резолюцию о признании геноцидом преступлений Советского Союза против крымских татар в 1944 году, а также об осуждении нынешней политики России в отношении крымскотатарского народа.