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Суббота, 08.06.2019
В Литве призывают мир к солидарности о непризнании аннексии Крыма (Видео)
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В Литве призывают мир к солидарности о непризнании аннексии Крыма (Видео)

В Литве призывают мир к солидарности о непризнании аннексии Крыма (Видео)
00:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Литвы призывает международное сообществ к солидарности относительно непризнания аннексии Крыма.

Сейм Литовской Республики призывает международное сообщество к солидарности о продолжении политики непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом заявил председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис в своем выступлении во время открытия Х сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году. Мы призываем международное сообщество быть с нами солидарным в этом вопросе и продолжать политику непризнания оккупации Российской Федерацией Крыма", - отметил Пранцкетис.

Напоминаем, 6 июня Литовский парламент принял резолюцию о признании геноцидом преступлений Советского Союза против крымских татар в 1944 году, а также об осуждении нынешней политики России в отношении крымскотатарского народа.

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Парламент, Крым, Литва, Аннексия.
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