В Эстонии украинские курсанты учатся разминированию

Новости мира: Саперы из Эстонии поделились опытом по разминированию с украинскими курсантами.

Эстонские саперы на полигоне в Сиргала в рамках программы, финансируемой Министерством иностранных дел Эстонии, поделились опытом по разминированию с украинскими курсантами из Львова и Харькова.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Наша задача - поделиться опытом в использовании международного противоминного стандарта IMAS", - сказал советник Центра разминирования Спасательного департамента Эстонии Арно Пугонен.

Интерес к обмену опытом двусторонний. Эстонские саперы работают на уровне высших мировых стандартов, украинские же — имеют текущий опыт действий в военных условиях.

"Мы хотим узнать и увидеть, как работают наши эстонские коллеги. Задача же одинаковая. То же самое, что делают наши саперы, делают и наши эстонские товарищи — уничтожают боеприпасы времен войны. У нас сейчас есть более серьезная современная проблема. Используются современные системы ведения огня, и, конечно, они более опасны", - сказал начальник кафедры Национального университета гражданской защиты Украины Игорь Толкунов.

После обучения курсанты перейдут на работу в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.