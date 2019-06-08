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Срок утверждения правительства Молдовы истек: парламент распустят

Срок утверждения правительства Молдовы истек: парламент распустят
11:20 Сегодня Телеграф

Новости мира: Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску.

Конституционный суд (КС) Молдовы разъяснил, что срок утверждения нового правительства парламентом Молдовы истек в ноль часов 8 июня.

Разъяснения по этому поводу опубликованы в субботу утром на сайте Конституционного суда.

КС объяснил необходимость разъяснения в связи с возникшими интерпретациями в СМИ относительно принятого накануне решения.

Как сообщал "Интерфакс", в пятницу вечером КС постановил, что парламенту отводится для формирования правительства три месяца (90 дней). В связи с этим некоторые СМИ и политики заявили, что срок в три месяца истекает вечером 9 июня, и поэтому у парламентских фракций есть еще два дня на переговоры.

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Конституционный суд разъяснил в субботу, что "в юриспруденции месяц исчисляется по прошествии 30 дней, поэтому отведенный срок в 90 дней истек в ноль часов 8 июня".

В связи с этим КС напомнил, что парламент больше не вправе принимать какие-либо решения, а президент после консультации с парламентскими фракциями должен подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

В парламенте Молдовы хотят избежать досрочных выборов

Накануне парламент Молдовы не смог преодолеть возникший политический кризис. Партия социалистов, насчитывающая 35 депутатов из 101, не согласилась сформировать правящую коалицию ни с правым блоком (26 мандатов), ни с правящей демократической партией (30 мандатов).

Ожидается, что президент подпишет указ о роспуске парламента на следующей неделе, предварительно он должен провести с парламентскими фракциями консультации относительно даты выборов.

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Конституционный Суд, Молдова, КС, Парламент Молдовы.
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