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Премьер Молдовы отреагировала на заявление ЕС

Премьер Молдовы отреагировала на заявление ЕС
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьер Молдовы заявила, что мирная передача власти - единственный путь к выходу из кризиса.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду приветствовала заявление Верховного представителя ЕС Федерики Могерини и Еврокомиссара Йоханнеса Хана относительно создавшейся в стране ситуации.

Об этом глава правительства заявила во время брифинга в Кишиневе.

"Как верный партнер нашей страны Евросоюз признал принятые накануне решения о формировании парламентской коалиции, об избрании спикера и утверждении нового состава правительства. Этот важный документ является весомым аргументом для представителей предыдущих властей приступить к мирной передаче власти. Мирная передача власти – единственный путь к выходу из политического кризиса, в котором оказалась наша страна", - заявила Санду.

Премьер выразила надежду, что аналогичные заявления поступят и от всех остальных зарубежных партнеров Молдовы.

Санду заверила также, что новое правительство выполнит все обязательства перед международными партнерами, включая реализацию положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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Как сообщалось ранее, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан обнародовали совместное заявление, в котором подчеркивается, что "Европейский Союз хорошо воспринял решение, которое было принято вчера парламентом Республики Молдова, включая формирование правительственной коалиции".

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Все по теме:

Молдова, ЕС, Йоханнес Хан, Федерика Могерини, Майя Санду.
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