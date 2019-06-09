Глава полиции Молдовы не признает новое правительство страны

Новости мира: Начальник комиссариата полиции Молдовы заявил, что будет подчиняться только главе МВД правительства Филипа.

Начальник Генерального Инспектората полиции Молдовы Александр Пынзарь в воскресенье заявил, что подчиняется только действующему министру внутренних дел Александру Жиздану.

Пынзарь, комментируя журналистам у здания администрации президента призывы парламента к полиции "перейти на сторону нового правительства и законной власти", заявил, что "полиция руководствуется законом".

"Мы выполняем закон, защищаем граждан и продолжаем выполнять свои функциональные обязанности", - сказал Пынзарь.

На вопрос о том, сможет ли Андрей Нэстасе, назначенный накануне министром внутренних дел, войти в здание министерства, начальник комиссариата полиции отметил, что "моим министром является действующий министр Александр Жиздан".

Парламент признал бывшее правительство Молдовы во главе с премьером Павлом Филипом "вне закона". Жиздан является действующим министром в правительстве Павла Филипа. Один из лидеров оппозиции Нэстасе был назначен главой МВД накануне.

Новый премьер-министр Молдовы Майя Санду призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство". Она сообщила, что в понедельник пойдет правительство, и выразила надежду, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству".

Вместе с тем Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства. Филип в качестве главы государства распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.