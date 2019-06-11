Сильная жара в Польше: объявлено предупреждение второго уровня

Новости мира: В Польше из-за сильной жары практически на всей территории страны объявили предупреждение второго уровня.

Практически на всей территории Польши, за исключением нескольких горных уездов на юге, царит сильная жара, в стране объявлено предупреждение второго уровня.

Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) Польши выдал предупреждение второго уровня о жаре, которая по всей стране может достигать 29-33 градусов по Цельсию днем, ночью будет 17-20 градусов.

По прогнозам, предупреждение может действовать как минимум до вечера среды, 12 июня. Правительственный центр безопасности Польши призвал ограничить пребывание на солнце в эти жаркие дни, накрывать голову, пить много негазированной воды, а из дома без необходимости вообще лучше не выходить.

Напомним, в Украине во вторник, 11 июня, ожидается жаркая погода с отдельными кратковременными дождями и грозами в западных областях. В последующие два дня, 12-13 июня, в Украине осадки не прогнозируются, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза.