Джонсон: После двух дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября

Новости мира: Лидер симпатий среди членов своей партии Борис Джонсон начал борьбу за пост премьера Великобритании.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал кампанию в борьбе за пост лидера Консервативной партии, который станет и следующим премьером Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Джонсон пообещал вывести страну из ЕС 31 октября, заявив, что отсрочка будет означать для страны "поражение".

"После трех лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть ЕС 31 октября", - сказал Джонсон, добавив, что стремится к выходу из блока без соответствующего соглашения.

"Я не думаю, что мы столкнемся с чем-то подобным, но ответственным было бы энергично и серьезно подготовиться к выходу без соглашения. Действительно странно, что кто-то может предложить отказаться от этого жизненно важного инструмента в переговорах", - добавил он.

Напомним, на пост лидера Консервативной партии Великобритании и соответственно на пост премьера официально претендуют 10 политиков. Джонсон едва ли не наибольшую поддержку среди членов своей партии.

Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии на прошлой неделе, но останется премьер-министром до тех пор, пока не будет избран ее преемник.