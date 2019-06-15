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Двоевластие в Молдове: правительство Санду принялось за работу

Двоевластие в Молдове: правительство Санду принялось за работу
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новое правительство Молдовы приступило к работе после ухода в оппозицию Демократической партии.

Новое правительство Молдовы утром в субботу после политического кризиса в стране собралось на первое заседание, прямая трансляция которого ведется для журналистов в зале для пресс-конференций.

Премьер-министр Майя Санду выразила благодарность гражданам и внешним партнерам за оказанную поддержку в процессе смены власти.

"Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдове. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

Премьер-министр подчеркнула, что "у нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления".

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Она сообщила, что в субботу все министры будут представлены коллективам министерств, сотрудников попросили выйти на работу.

Вечером 14 июня бывшее правительство Демократической партии официально объявило об отставке и переходе в оппозицию. Это случилось после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

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Молдова, Майя Санду, Правительство Молдова.
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