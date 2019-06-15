Верующие 15 июня проведут первую после пожара службу в Нотр-Дам

Новости мира: Церковные лидеры сегодня проведут первое богослужение в недавно горевшем Нотр-Дам.

Небольшая группа мирян в касках в субботу соберется в соборе Нотр-Дам в Париже на первое после масштабного пожара богослужение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Церковные лидеры стремятся показать, что жизнь в соборе продолжается после пожара, а сам храм восстанавливается на пожертвования. До сих пор получено только 10% из 850 млн евро, обещанных миллиардерами, бизнес-лидерами и другими лицами на восстановление собора.

Субботние месса состоится в 16:00 по местному времени в боковой часовне. Участие в ней будет ограничено около 30 людьми, которые будут иметь на себе защитные головные уборы из соображений безопасности.

Крупный пожар в готическом соборе 15 апреля привел к падению крыши и шпиля архитектурного шедевра. Ряд богачей и организаций дали многомиллионные обязательства по реконструкции храма.

Президент Франции Эммануэль Макрона поставил за цель восстановить собор за пять лет.