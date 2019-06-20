СМИ: Всплеск лихорадки Западного Нила может повториться в Греции

Новости мира: В Греции вновь зафиксированы вспышки лихорадки Западного Нила.

Туристов в Греции призвали защищаться от укусов комаров из-за повышенного риска заразиться вирусом лихорадки Западного Нила, сообщает газета Express.

"Прошлогодний всплеск лихорадки Западного Нила в Греции, когда заразилось более 300 человек и погибло 50, может повториться этим летом. Туристам следует защищаться от укусов комаров, поскольку они могут быть переносчиками вируса", - пишет издание со ссылкой на специалистов здравоохранения.

Путешественникам посоветовали использовать репелленты, закрывать двери и окна в помещении, носить прикрывающую тело одежду и избегать застойных водоемов.

"Невозможно предсказать зону распространения вируса из-за его сложной эпидемиологии, но его ореол уже не ограничивается деревнями. Вспышки заболевания зафиксированы в Аттике близ Афин и в Салониках", - сообщает газета.

Лихорадка Западного Нила протекает в виде острого заболевания с симптомами общей интоксикации, в тяжелых случаях - с поражением центральной нервной системы. Человеку вирус передается от комаров, которые выпили кровь зараженных болотных птиц. Комары-переносчики вируса активны летом, особенно в жару. Лечение болезни симптоматическое, вакцина не разработана.