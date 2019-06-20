Страны Балтии отключатся от электросетей РФ до 2025 года

Новости мира: Во время сегодняшней встречи руководства стран Балтии с представителями Еврокомиссии будет согласован план работ по отключению от российских электросетей.

20 июня премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии проведут встречу с целью утвердить календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза, сказал Нериюс Аляксеюнас, советник президента Литвы Дали Грибаускайте.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", - сказал дипломат.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть реализована не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить беспроблемное отключения.

Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году решили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

Сейчас между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности хотят усилить с помощью прокладки новой морской перемычки.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша одобрили техническую схему синхронизации ЛЭП, готовят заявку в ENTSO-E.