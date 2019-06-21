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"Венецианка": КС Молдовы безосновательно распустил парламент

"Венецианка": КС Молдовы безосновательно распустил парламент
14:52 Сегодня Телеграф

Новости мира: Венецианская комиссия приняла решение относительно законности роспуска парламента Молдовы.

Венецианская комиссия при Совете Европы признала безосновательным роспуск парламента Молдовы, заявив, что Конституционный суд страны не придерживался надлежащей процедуры при принятии решения.

О решении, которое эксперты "Венецианки" приняли в пятницу, "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

"Эксперты по конституционному праву Совета Европы, Венецианская комиссия, установили, что для роспуска парламента Молдовы 7 или 8 июня 2019 года не было оснований", – говорится в сообщении.

Венецианская комиссия считает, что Конституционный суд Молдовы не придерживался ни своих собственных процедур, ни принципа равенства сторон при рассмотрении недавнего политического кризиса.

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"Венецианка" считает, что решениями от 8 и 9 июня КС Молдовы нарушил процессуальные права как президента, так и парламента. В частности, потому, что решения были приняты быстро, а также – на выходных, когда ни президент, ни парламент не были представлены и, похоже, не имели возможности представить свои аргументы суда.

Кроме того, эксперты "Венецианки" считают, что ничто не указывало на чрезвычайную ситуацию в стране с приближением завершения трехмесячного срока для формирования коалиции. Наоборот – развитие событий в парламенте давало надежду, что дополнительное время приведет к разрешению кризиса путем формирования нового правительства.

В "Венецианке" напомнили, что по Конституции Молдовы президент может распустить парламент в качестве крайней меры в конкретной ситуации в интересах страны, например, если невозможно сформировать правительство в установленные законом сроки.

"Однако если партии, представляющие большинство, пришли к соглашению о формировании правительства – как это имело место в Республике Молдова – роспуск парламента можно было бы считать нарушением конституционных обязанностей президента как нейтрального субъекта", – говорится в сообщении.

Что касается способ расчета Конституционным судом трехмесячного срока для формирования правительства (суд решил, что срок истек 7 июня), Венецианская комиссия считает, что это беспрецедентный случай.

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"Согласно принятому расчету трехмесячного срока, предусмотренного в Гражданском кодексе, который ранее применялся Конституционным судом, срок формирования нового правительства закончился 9 июня, через три календарных месяца после подтверждения результатов выборов. 9 июня было воскресенье, поэтому приемлемым дедлайном могло стать 10 июня. Поэтому, по мнению комиссии, формирование правительства Майи Санду 8 июня произошло в установленные сроки", – говорится в сообщении.

Полный текст выводов экспертов "Венецианки" будет опубликован на сайте Венецианской комиссии на следующей неделе.

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Молдова, Совет Европы, Парламент Молдовы, Констиуционный суд Молдовы, Венецианская комиссиия.
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