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Скандал с российским депутатом: в Тбилиси новая волна протестов

Скандал с российским депутатом: в Тбилиси новая волна протестов
19:31 Сегодня Телеграф

Новости мира: Жители Тбилиси выходят на улицу с новыми акциями протеста из-за скандала с российской делегацией.

У здания парламента Грузии в Тбилиси вновь собираются люди на акцию протеста в связи со вчерашним скандалом с российским депутатом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Рустави-2.

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек. Кроме того, к акции протеста присоединяются студенты, которые большой колонной идут к парламенту.

За несколько часов до начала акции протеста к зданию парламента были стянуты большие силы полиции.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

В Грузии оппозиция выдвинула три основные требования к власти

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

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Грузия, Протесты, Тбилиси, Российский депутат.
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