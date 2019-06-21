В Грузии оппозиция выдвинула три основные требования к власти

Новости мира: В Грузии оппозиция требует от власти отставки главы МВД, освобождения задержанных активистов и обьявление досрочных парламентских выборов.

Оппозиционные партии Грузии озвучили три основных требования к власти и призвали население присоединиться к акции протеста у здания парламента, которая начнется в 19:00 по местному времени.

Требования на брифинге в пятницу озвучили лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Республиканская партия Грузии", "За новую Грузию" и "Национал-демократическая партия".

Первым требованием оппозиции является отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Вторым - освобождение всех задержанных накануне граждан, протестующих под парламентом. По данным МВД Грузии, всего были задержаны 305 человек.

Третьим требованием является начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов.

Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты. Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.

Ночью полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа.

Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.

В пятницу на фоне роста напряженности спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

"Мы призываем власти немедленно начать законодательный процесс, рассмотреть законодательные изменения и начать переговоры для назначения досрочных парламентских выборов", - заявила политический секретарь "Республиканской партии" Тамар Кордзая.

Как сообщалось раньше, Грузинская оппозиция не намерена прекращать акцию протеста и планирует снова собраться на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 в пятницу.