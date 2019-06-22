Первого депутата в истории Уэльса отозвали избиратели

В Великобритании избиратели округа Брекон и Радноршир, что на востоке Уэльса, отозвали депутата парламента Криса Дэвиса, после того как он задекларировал недостоверные данные о своих расходах.
Об этом сообщает Wales Online.
“Крис Дэвис был отозван своими избирателями как депутат”, - говорится в сообщении.
Депутат от Консервативной партии Дэвис признал, что задекларировал два ложных счета.
В результате 9 мая этого года в округе Брекон и Радноршир была создана петиция об отзыве Дэвиса, которая набрала более 10 тысяч подписей, что составляет 19% от всех избирателей округа (при 10% необходимых).
Отмечается, что Дэвис стал первым депутатом из Уэльса, которого отзывают избиратели, и третьим в истории британского парламента.
Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.