Первого депутата в истории Уэльса отозвали избиратели

Новости мира: Валийские избиратели отозвали депутата парламента из-за недостоверных данных в декларации о доходах.

В Великобритании избиратели округа Брекон и Радноршир, что на востоке Уэльса, отозвали депутата парламента Криса Дэвиса, после того как он задекларировал недостоверные данные о своих расходах.

Об этом сообщает Wales Online.

“Крис Дэвис был отозван своими избирателями как депутат”, - говорится в сообщении.

Депутат от Консервативной партии Дэвис признал, что задекларировал два ложных счета.

В результате 9 мая этого года в округе Брекон и Радноршир была создана петиция об отзыве Дэвиса, которая набрала более 10 тысяч подписей, что составляет 19% от всех избирателей округа (при 10% необходимых).

Отмечается, что Дэвис стал первым депутатом из Уэльса, которого отзывают избиратели, и третьим в истории британского парламента.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.