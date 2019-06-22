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Первого депутата в истории Уэльса отозвали избиратели

Первого депутата в истории Уэльса отозвали избиратели
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Валийские избиратели отозвали депутата парламента из-за недостоверных данных в декларации о доходах.

В Великобритании избиратели округа Брекон и Радноршир, что на востоке Уэльса, отозвали депутата парламента Криса Дэвиса, после того как он задекларировал недостоверные данные о своих расходах.

Об этом сообщает Wales Online.

“Крис Дэвис был отозван своими избирателями как депутат”, - говорится в сообщении.

Депутат от Консервативной партии Дэвис признал, что задекларировал два ложных счета.

В результате 9 мая этого года в округе Брекон и Радноршир была создана петиция об отзыве Дэвиса, которая набрала более 10 тысяч подписей, что составляет 19% от всех избирателей округа (при 10% необходимых).

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Отмечается, что Дэвис стал первым депутатом из Уэльса, которого отзывают избиратели, и третьим в истории британского парламента.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

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Великобритания, Уэльс, Парламент Великобритании, Крис Дэвис.
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