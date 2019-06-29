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Европа объединяет сети в отдельный "военный Интернет"

Европа объединяет сети в отдельный "военный Интернет"
09:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира: В Германии будет функционировать сеть Tactical Edge Networking для объединения военных сетей НАТО.

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории "военного интернета".

Как сообщает РБК со ссылкой на издание ZDNet, соответствующее соглашение министры обороны Германии Урсула фон дер Лейен и Нидерландов Анк Бейлевелд подписали в минувшую среду в Брюсселе, где проходило заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

Отмечается, что это первый случай, когда две страны объединяют свои военные сети.

Новая объединенная сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN). Она станет тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.

Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком Кобленце, а центр технологического дизайна и прототипирования откроют в нидерландском Амерсфорте.

На первом этапе в рамках TEN наладят связь между наземными операциями немецкой армии (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

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Ожидается, что развертывание TEN обойдется обеим странам в миллионы евро. Деньги понадобятся на переоснащение десятков тысяч солдат и транспортных средств новым совместимым с TEN оборудованием, замечает издание.

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Все по теме:

Германия, Интернет, Нидерланды, Урсула фон дер Лейен, Анк Бейлевельд, Военный интернет, Tactical Edge Networking.
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