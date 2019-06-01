Кто владеет всемирным интернетом и можно ли его отключить навсегда (Видео)

Новости технологии: В последнее время все чаще говорят об ужесточении контроля за мировой Сетью.

В этой связи будет полезным узнать, что вообще представляет собой мировой интернет, как он работает и кто им владеет.

Как мы знаем, интернет - это "паутина", состоящая из множества компьютерных сетей, предназначенных для хранения, обработки и передачи данных. Доступ к Сети предоставляет провайдер, однако этот термин очень многогранен, так как существуют провайдеры нескольких уровней, каждый из которых выполняет конкретный круг задач.

Еще сложнее ответить на вопрос о владельцах интернета: если кратко, им владеют все и в то же время никто. Это, само собой, затрудняет контроль за происходящими в Сети процессами.

Ранее мы писали, что компания Apple готовится объявить о закрытии iTunes. Хоть сервис и просуществовал почти два десятка лет, пользователи постоянно жалуются на его "загруженность". Здесь стало слишком много контента, поэтому настройки запутаны, а пользоваться приложением уже неудобно.