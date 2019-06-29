Nord Stream 2 ищет альтернативные пути в обход Дании

Новости мира: Nord Stream 2 отозвал одну из заявок к югу от острова Борнхольм, что в территориальных водах Дании.

Оператор строительства газопровода Nord Stream 2 отозвал одну из заявок по маршруту в территориальных водах Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на сайт Nord Stream 2.

Была отозвана заявка на маршрут к югу от острова Борнхольм. "Данный шаг был необходим, так как более чем за два года с момента подачи этой заявки бывшее правительство Дании никак не продемонстрировало, что решение будет принято", — пояснил исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

В то же время в компании подчеркивают, что два заявки на альтернативный маршрут через территориальные воды Дании остаются в силе. В Nord Stream 2 планируют сосредоточится на лоббировании маршрута к северо-западу от острова Борнхольм.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только по экологическим соображениям или возможным ограничениям для судоходства, подчеркнули в ведомстве.