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Меркель рассказала о состоянии своего здоровья

Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
17:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем. Об этом она заявила в субботу в Осаке, комментируя недавние приступы дрожи во время официальных мероприятий, пишет ТАСС.

"Уверена, что как это появилось, так само и пройдет, - цитирует ее агентство DPA. - Ничего особенного рассказать не могу. Я чувствую себя хорошо".

18 июня канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь.

Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо из-за опасения нарушить протокол. После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа.

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Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание прошло.

27 июня глава кабмина испытала аналогичный приступ. Это произошло во время приема у президента ФРГ за несколько часов до вылета в Осаку.

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Германия, Ангела Меркель, G20.
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