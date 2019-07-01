На Кипр упала сбившаяся с курса ракета

В 10 километрах от столицы Кипра Никосии упала ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел Турецкой республики Северного Кипра Кудрета Озерсая.
По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на удар со стороны Израиля. Она взорвалась до столкновения с землей, а ее обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии.
На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке.
ωτογραφία Kibris Postasi με ρωσικά γράμματα στα συντρίμμια (PIC) #Cyprus https://t.co/fUANv9rLwf pic.twitter.com/UgaRGDC3MP
— Sigmalive (@Sigmalivecom) 1 июля 2019 г.
СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара.
Напомним, что истребители Военно-Воздушных Сил Израиля в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по окрестностям Хомса и Дамаска. Отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны отбили нападение в пригороде Дамаска.