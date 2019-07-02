Правительство Австрии запретит курить в барах и ресторанах

Новости мира: После нескольких лет обсуждений о запрете курения в барах и ресторанах, парламент Австрии таки принял соответствующее постановление.

Министер здравоохранения поблагодарила депутатов за поддержку законопроекта.

Единственная политсила, которая выступила против введения ограничений для курильщиков, была Австрийская народная партия, пишет Die Presse.

Под запрет курения в помещениях пабов подпадают не только обычные сигареты, а также электронные и кальяны. Курить за пределами ресторанов и баров и на террасах можно и в дальнейшем.

Ограничения вступят в силу 1 ноября. Хотя на самом деле это должно было произойти еще 1 мая прошлого года. Тогда и за проект проголосовали, но в последний момент запрет отменили.