Правительство Австрии запретит курить в барах и ресторанах

Министер здравоохранения поблагодарила депутатов за поддержку законопроекта.
Единственная политсила, которая выступила против введения ограничений для курильщиков, была Австрийская народная партия, пишет Die Presse.
Под запрет курения в помещениях пабов подпадают не только обычные сигареты, а также электронные и кальяны. Курить за пределами ресторанов и баров и на террасах можно и в дальнейшем.
Ограничения вступят в силу 1 ноября. Хотя на самом деле это должно было произойти еще 1 мая прошлого года. Тогда и за проект проголосовали, но в последний момент запрет отменили.