В Европарламенте выбирают президента: осталось 4 кандидата

Новости мира: На должность председателя Европарламента претендуют четыре кандидата.

Европейский парламент нового созыва выбирает своего президента среди четырех кандидатов.

Соответствующее объявление среду сделал председательствующий Антонио Таяни, который был президентом Европарламента предыдущего созыва и в настоящее время занимает кресло председательствующего в соответствии с процедурными правилами ЕП.

"Я получил имена следующих кандидатов: Ска Келлер (Ska Keller, Германия, группа зеленых – ред.), Сира Рего (Sira Rego, Испания, группа объединенных левых, Северные зеленые левые – ред.), Давид-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli, Италия, группа социал-демократов – ред.) и Ян Захрадил (Jan Zahradil, Чехия, группа европейских консерваторов – ред.)", - объявил Таяни.

Затем он предоставил кандидатам 5 минут для заявлений.

В списке отсутствует представитель группы Европейской народной партии.

Голосование пройдет секретными бюллетенями. Для того чтобы президент был избран, в первом раунде ему необходимо набрать 50% плюс 1 голос. Если этого не произойдет, голосование может пройти в три раунда, и в случае, если никто не будет избран и в третьем раунде, два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов, выйдут в четвертый раунд, где победит тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

Ранее во вторник, 2 июля, лидеры ЕС определились с кандидатами на руководящие должности в Европейском Союзе. Так, на должность президента Европейской Комиссии предложена министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, на должность президента Европейского Совета выдвинут премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель и на пост главы ЕЦБ – глава МВФ Кристин Лагард.

Кандидатура на должность президента Еврокомиссии еще должна быть утверждена Европейским парламентом, что может произойти уже с 15 по 18 июля на следующем пленарном заседании.

Польша поддержала выдвижение министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Еврокомиссии, среди прочего, за ее позицию в отношении России.

При обсуждении кандидатур на саммите в Брюсселе фон дер Ляйен поддержали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и вся Вышеградская группа, в которую входят также Венгрия, Чехия и Словакия.

Среди аргументов в поддержку фон дер Ляйен издание приводит ее отношение к России.

"Польская дипломатия отметила "правильное отношение" к России, а именно ее твердые заявления об аннексии Крыма и войне на Донбассе, поддержку оборонного сотрудничества ЕС", - пишет газета.