Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
В Казахстане проходят митинги против правительства
В Казахстане проходят митинги против правительства
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли

В Польше от взрыва газа погибли трое людей

В Польше от взрыва газа погибли трое людей
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: В результате взрыва газа на юге Польши погибло трое.

В городе Бытом Cилезского воеводства на юге Польши в результате взрыва газа, произошедшего около 14 часов (по киевскому времени), погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Погибла женщина и двое малолетних детей, а одну женщину перевезли в больницу вертолетом", - сообщила представитель полиции города Бытом Анна Ленкевич.

По ее словам, из четырехэтажного дома эвакуированы все жители, всего 22 человека. Среди пострадавших три человека находились в доме, еще один проходил рядом в момент взрыва.

На месте чрезвычайного происшествия работали 17 пожарных расчетов.

Специальные спасательные группы с собаками проверяли, нет ли под завалами людей. В мэрии города создан кризисный штаб, в заседании которого принял участие мэр Бытома Мариш Волош.

Местные власти предоставят жилье для временного проживания жителям дома, где произошел взрыв, а также соседних, куда нельзя пока возвращаться.

В результате взрыва в доме в Вене украинцы не пострадали

На месте трагедии побывал глава правительства Матеуш Моравецкий, который распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших, а также жителям дома, где произошел взрыв, и окружающих домов, которые временно не могут вернуться в свои квартиры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Польша, Полиция, Взрыв, Спасатели, Погибшие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
04 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь