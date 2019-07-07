В Польше от взрыва газа погибли трое людей

Новости мира: В результате взрыва газа на юге Польши погибло трое.

В городе Бытом Cилезского воеводства на юге Польши в результате взрыва газа, произошедшего около 14 часов (по киевскому времени), погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Погибла женщина и двое малолетних детей, а одну женщину перевезли в больницу вертолетом", - сообщила представитель полиции города Бытом Анна Ленкевич.

По ее словам, из четырехэтажного дома эвакуированы все жители, всего 22 человека. Среди пострадавших три человека находились в доме, еще один проходил рядом в момент взрыва.

На месте чрезвычайного происшествия работали 17 пожарных расчетов.

Специальные спасательные группы с собаками проверяли, нет ли под завалами людей. В мэрии города создан кризисный штаб, в заседании которого принял участие мэр Бытома Мариш Волош.

Местные власти предоставят жилье для временного проживания жителям дома, где произошел взрыв, а также соседних, куда нельзя пока возвращаться.

На месте трагедии побывал глава правительства Матеуш Моравецкий, который распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим, семьям погибших, а также жителям дома, где произошел взрыв, и окружающих домов, которые временно не могут вернуться в свои квартиры.