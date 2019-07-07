В Турции обнаружили радиоактивный калифорний на $72 миллиона

Новости мира: Турецкая полиция обнаружила в авто радиоактивный калифорний на $72 миллиона.

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 грамма радиоактивного вещества калифорний.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора провинции.

"Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток", - говорится в сообщении.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний - вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций.

Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии. Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает 72 миллионов долларов, отмечают издание. Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.