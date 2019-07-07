Скачать
Воскресенье, 07.07.2019
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
Герасимов: После ПАСЕ делегация РФ в ПА ОБСЕ получила "очень холодный душ"
В Казахстане проходят митинги против правительства
В Казахстане проходят митинги против правительства
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Праздник Ивана Купала 2019: поздравления в прозе и открытках
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли
Натуральные анальгетики, которые помогут избавится от боли

В Турции обнаружили радиоактивный калифорний на $72 миллиона

В Турции обнаружили радиоактивный калифорний на $72 миллиона
04:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Турецкая полиция обнаружила в авто радиоактивный калифорний на $72 миллиона.

Полиция турецкой провинции Болу при обыске автомобиля обнаружила 18,01 грамма радиоактивного вещества калифорний.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора провинции.

"Местное управление безопасности по борьбе с контрабандой и организованной преступностью провело спецоперацию и остановило подозрительный автомобиль на автомагистрали D-100, которая проходит через всю страну с запада на восток", - говорится в сообщении.

При обыске в автомобиле был обнаружен калифорний - вещество, которое применяется для изготовления боеголовок ядерного оружия и для работы атомных электростанций.

В США обнаружили партию кокаина на 1 млрд долл (Видео)

Вещество отправлено на экспертизу в национальное Агентство по атомной энергии. Рыночная стоимость такого количества калифорния достигает 72 миллионов долларов, отмечают издание. Правоохранительные органы Турции открыли дело в отношении пятерых подозреваемых.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Контрабанда, Радиоактивное вещество, Калифорний.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ивана Купала 2019: что запрещено делать в эту ночь
02 Ивана Купала 2019: лучшие поздравления с праздником в стихах и открытках
03 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму вопреки сопротивлению делегации РФ
04 Гороскоп на завтра, 7 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом: поклонники в восторге (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Уганде перебороли вспышку лихорадки Эбола
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
В Польше от взрыва газа погибли трое людей
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
СМС-поздравления с праздником Ивана Купала 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь