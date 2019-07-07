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Меланию Трамп увековечили статуей из живого дерева (Фото)

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Меланию Трамп увековечили статуей из живого дерева (Фото)
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram

Новости мира: На родине Мелании Трамп, появилась ее статуя из живого дерева.

В Словении установили статую Мелании Трамп, вырезанную бензопилой из ствола дерева.

Как сообщает ВВС, скульптура появилась на окраине словенского города Севница, где родилась первая леди США.

«Статуя первой леди США Мелании Трамп появилась на окраине ее родного города в Словении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что статую из ствола дерева выпилил местный житель, которого нанял американский художник Брэд Дауни. Госпожа Трамп предстала здесь одетой в синее пальто, указывая рукой в небо.

Впрочем, некоторые горожане считают, что этот образ не похож на Меланию.

Мелания Трамп побывала на пикнике конгресса: наряд первой леди

Севница стала туристическим центром, после того как Дональд Трамп был избран президентом США, а Мелания Трамп стала первой леди Америки.

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США, Словения, Мелания Трамп, Севница, Брэд Дауни.
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