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Понедельник, 08.07.2019

Небо в оранжево-желтом дыме: в Турции взорвался азотный завод (Видео)

На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв.  Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны. Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления. Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
Фото: Twitter
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Турция, Взрыв, Азотный завод.
08:57 Сегодня Телеграф
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