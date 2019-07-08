Небо в оранжево-желтом дыме: в Турции взорвался азотный завод (Видео)

На азотном заводе в турецком городе Кютахья 7 июля прогремел взрыв. Отмечается, что данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные. Масштабы инцидента на данный момент неизвестны. Пользователи соцсетей выкладывали видео, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдалось. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы чтобы избежать отравления. Местные власти утверждают, что жизни и здоровью людей ничего не угрожает.