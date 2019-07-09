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Турция перебрасывает 80 тыс. военных на границу с Сирией

Турция перебрасывает 80 тыс. военных на границу с Сирией
11:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Турция перебрасывает войска на границу с Сирией и готовится к самой масштабной военной операции в истории страны.

Турция продолжает переброску войск и техники на территории, которые граничат с Сирией, готовясь к проведению операции, которая может стать самой масштабной в истории страны.

Об этом сообщает издание "En Son Haber".

"Перевозка военнослужащих и бронированных машин, их сосредоточение у границы (с Сирией - ред.) продолжается непрерывно", - сообщает издание. 

Отмечается, что по сравнению с поставками, которые осуществлялись перед проведением операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", теперь это гораздо больше войск и техники.

"В этот раз было сделано больше поставок, чем в другие разы. Около 80 000 военнослужащих сосредоточены на границе в течение нескольких месяцев. Эта цифра в два раза превышает количество 40 000 солдат, принявших участие в Кипрской операции мира в 1974 году", - указывает издание.

Техника движется колоннами, а также на поездах до железнодорожной станции Искендерун. На маршрутах следования войск и техники приняты широкие меры безопасности.

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Операция, которую неоднократно анонсировало турецкое руководство, будет направлена на территории к востоку от Евфрата. Как заявлял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, операция будет комплексной, направленной в самый эпицентр террористических организаций, и будет начата неожиданно.

По данным СМИ, руководство операцией будет осуществляться с Шанлиурфа и Килис, войска будут атаковать одновременно с более чем 10 точек.

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Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, "Щит Евфрата".
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