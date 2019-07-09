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Скандал с британским посолом в США: реакция Мэй

Скандал с британским посолом в США: реакция Мэй
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мэй доверяет британскому послу, который критиковал Трампа.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что полностью поддерживает британского посла, который раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Мэй.

"Тереза Мэй "вполне доверяет" послу Великобритании, который критиковал администрацию Трампа в слитых в СМИ эмейлах, однако не согласна с его оценкой", - говорится в сообщении.

По словам представителя британского премьера, слив эмейлов в СМИ является "абсолютно неприемлемым".

Он также добавил, что Мэй уже обсудила с главой Белого Дома этот инцидент.

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Ранее президент США Дональд Трамп неодобрительно высказался о британском правительстве Терезы Мэй и заявил, что больше не хочет иметь дел с британским послом, который критиковал правительство Трампа.

Как сообщалось ранее, посол Великобритании в США Ким Даррок в служебной переписке с Лондоном назвал "уникально дисфункциональной" и "некомпетентной" нынешнюю администрацию США и лично Дональда Трампа. Переписка попала в СМИ и вызвала немало шума. Правительство Великобритании начало расследование в связи с разглашением документов.

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Великобритания, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Ким Даррок.
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