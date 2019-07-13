Большинство немцев считают, что дрожь Меркель - это ее личное дело

Новости мира: Здоровье канцлера Ангелы Меркель - это только ее личное дело.

По мнению большинства немецких избирателей, здоровье канцлера Ангелы Меркель - это только ее личное дело.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует результат опроса, опубликованного в субботу газетой Augsburger Allgemeine.

После того, как в третий раз за последний месяц заметили дрожь Меркель во время публичного выступления, более 59% респондентов согласились с тем, что состояние здоровья Меркель - это явно или в значительной степени ее личное дело.

Менее чем 34% респондентов заявили, что Меркель следует больше рассказывать о своем здоровье. Не определились с ответом 7% респондентов.

Первый инцидент с дрожью Меркель произошел 18 июня, когда она встречала в Берлине украинского президента Владимира Зеленского. Тогда она сказала, что это было обычное обезвоживание из-за жары.

Через неделю она пережила подобную дрожь во время церемонии в немецкой президентской резиденции в берлинском парке Тиргартен, а 10 июля - на церемонии принятия премьер-министра Финляндии в Берлине.

Такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше, но никогда не было, чтобы они случались в течение такого короткого времени.