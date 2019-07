Авто в Лондоне врезалось в толпу людей (Видео)

В Лондона автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на полицию.

«Семь человек получили ранения… после того, как их сбила машина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что у одного из пострадавших сломана нога, его доставили в больницу.

Инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени.

#Wandsworth

Three men have been arrested on suspicion of attempted murder after a car drove into a group of people leaving one man with a broken leg as he exited a hotel in south-west London.

Met police say they were called to Lombard Road in #Battersea at 11.15pm.

More below. pic.twitter.com/AWV5BNiiGu

— London 999 Feed (@999London) 14 июля 2019 г.