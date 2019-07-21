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В Польше нашли тело пропавшего мальчика

В Польше нашли тело пропавшего мальчика
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Найдено тело пропавшего мальчика, которого искали в Польше.

Поиски 5-летнего Давида, которые продолжались с 10 июля и стали самыми масштабными в истории Польши, завершились в субботу - мальчика нашли мертвым.

Об этом сообщила полиция Варшавы в Twitter.

“Полицейские, принимавшие участие в поисках маленького Давида, нашли тело ребенка на дороге между городами Варшава и Гродзиск Мазовецкий. Выражаем семье Давида искренние соболезнования”, - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что впервые в истории к поисковой операции было привлечено так много правоохранителей (в том числе кинологи с собаками), спасателей, военнослужащих и простых людей. Им помогало значительное количество техники, в частности, беспилотники и вертолеты. По информации польских СМИ, в поисках принимали участие даже ясновидящие.

В целом было тщательно проверено более 4 тыс. гектаров территории.

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Напоминаем, 5-летний Давид незадолго до исчезновения находился с отцом. Вечером 10 июля тот совершил самоубийство, бросившись под поезд. Перед смертью мужчина отправил смс-сообщение жене, написав, что она больше не увидит сына. После этого мужчина уже не выходил на связь. Место пребывания мальчика с тех пор оставалось неизвестным.

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Польша, Полиция, Ребенок, Трагедия.
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