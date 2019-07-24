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Во Франции массово сократят госслужащих

Во Франции массово сократят госслужащих
17:58 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Франции объявил о сокращении 15 тысяч госслужащих.

Франция к 2022 году сократит 15 тысяч рабочих мест в государственном секторе.

Об этом сообщил министр по вопросам бюджета Жерар Дарманин.

Сокращение значительно меньше того, которое ранее анонсировал президент Эммануэль Макрон. Стремясь поддержать экономику с медленным ростом, он хотел сократить 50 тысяч государственных служащих.

Сокращение "вероятно, составит около 15 тысяч мест в течение пятилетнего (президентского) срока", - сказал Дарманин. Он добавил, что меньше чем 2000 сокращений состоятся в следующем году, большинство из них - в министерстве финансов.

Бывшего министра экономики Франции избили и ограбили

Баллотируясь на пост президента, Макрон обещал гораздо большие сокращения в государственном секторе, пытаясь реформировать экономику, в которой государственные расходы достигают более 55% ВВП.

Но после бурной кампании протестов "желтых жилетов" центристское правительство было вынуждено предложить целый ряд уступок, отказавшись от амбициозных экономических реформ.

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Франция, Чиновники, Госслужащие, Сокращение, Эммануэль Макрон.
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