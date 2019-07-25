Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

В Турции тяжело ранили беларусского дипломата

В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
02:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Раненный в Анкаре белорусский дипломат находится в больнице в тяжелом состоянии.

Советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Сейчас дипломат находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник белорусского посольства при возвращении домой получил огнестрельные ранения. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии в лечебном учреждении в Турции", - сказал Глаз.

В Беларуси будут наказывать за реабилитацию нацизма

По предварительной информации, в белорусского дипломата стрелял психически неуравновешенный бывший военнослужащий, , после нападения он совершил самоубийство.

Представитель МИД также подчеркнул, что раненому беларусскому дипломату оказывается вся необходимая помощь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Беларусь, Александр Поганшев, Анатолий Глаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву
05 Настя Каменских на съемках "Х-фактора": пикантный образ певицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь