В Турции тяжело ранили беларусского дипломата

Новости мира: Раненный в Анкаре белорусский дипломат находится в больнице в тяжелом состоянии.

Советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в среду получил тяжелые пулевые ранения, когда в него дважды выстрелил его сосед, гражданин Турции, сообщают турецкие СМИ.

По их данным, выстрелы прозвучали, когда Поганшев гулял с сыном на улице в Анкаре. О причине трагического инцидента не сообщается.

Сейчас дипломат находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник белорусского посольства при возвращении домой получил огнестрельные ранения. В настоящий момент находится в тяжелом состоянии в лечебном учреждении в Турции", - сказал Глаз.

По предварительной информации, в белорусского дипломата стрелял психически неуравновешенный бывший военнослужащий, , после нападения он совершил самоубийство.

Представитель МИД также подчеркнул, что раненому беларусскому дипломату оказывается вся необходимая помощь.