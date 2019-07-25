Джонсон: Британия готова согласовать альтернативные договоренности с ЕС

Новости мира: Великобритания выйдет из ЕС в случае отказа пересмотра договоренностей в соглашении.

Великобритания готова выйти из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности, заявил в четверг новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что ЕС... передумает и не станет отказываться от внесения каких-либо изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Если они не передумают, нам, конечно, придется выйти из ЕС без соглашения по статье 50 (Лиссабонского договора - ред.)", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Он отметил, что основной причиной, по которой британский парламент не поддержал сделку, заключенную предыдущим премьером Терезой Мэй с Брюсселем, является "страховочный план" по ирландской границе. Великобритания готова согласовать альтернативные договоренности с ЕС, подчеркнул Джонсон.

Ранее Джонсон заявлял: "Мы выйдем 31 октября, без всяких "если" и "но", - сказал Джонсон после аудиенции с королевой, во время которой она поручила ему сформировать состав нового правительства.