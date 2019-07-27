Макрон обговорил с Трампом санкции США

Новости мира: Эммануэль Макрон отреагировал на угрозу санкций США.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе Белого дома Дональду Трампу для обсуждения санкций США из-за введения во Франции налога на цифровые компании.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что президенты сошлись во мнении, что саммит Большой семерки станет хорошей площадкой для введения общего плана по налогообложению цифровых компаний.

Напомним, президент США Дональд Трамп обратился к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и пригрозил ввести санкции против Франции. Недовольство главы Белого дома вызвало то, что Франция ввела налог на цифровые компании.