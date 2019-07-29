Во Франции за последнее время пять полицейских покончили с собой

Новости мира: Во Франции за неделю пять полицейских совершили самоубийство.

На протяжении текущей недели во Франции пять полицейских совершили самоубийство, передаёт УНН со ссылкой на BFM Paris.

Так, по данным канала, правоохранитель, направленный в коммуну Оне-су-Буа для помощи полицейской бригаде, совершил самоубийство в воскресенье у себя дома. Сообщается, что мужчина лишил себя жизни собственным оружием.

Так же сообщается, что это уже пятое полицейское самоубийство с начала недели. С начала года 44 сотрудника полиции покончили с собой, по сравнению с 35 в 2018 году.

Напоминаем, восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали при взрыве в полицейском участке в чилийской столице. Об этом сообщила в четверг радиостанция BioBio, передает УНН.