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Во Франции за последнее время пять полицейских покончили с собой

Во Франции за последнее время пять полицейских покончили с собой
00:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Во Франции за неделю пять полицейских совершили самоубийство.

На протяжении текущей недели во Франции пять полицейских совершили самоубийство, передаёт УНН со ссылкой на BFM Paris.

Так, по данным канала, правоохранитель, направленный в коммуну Оне-су-Буа для помощи полицейской бригаде, совершил самоубийство в воскресенье у себя дома. Сообщается, что мужчина лишил себя жизни собственным оружием.

Так же сообщается, что это уже пятое полицейское самоубийство с начала недели. С начала года 44 сотрудника полиции покончили с собой, по сравнению с 35 в 2018 году.

Напоминаем, восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали при взрыве в полицейском участке в чилийской столице. Об этом сообщила в четверг радиостанция BioBio, передает УНН.

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Франция, Полиция, Смерть, Правоохранитель.
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