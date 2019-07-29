В Италии от непогоды погибли 3 человека

Новости мира: В Италии из-за непогоды погибли три человека.

В Италии в результате непогоды повреждены дома, транспорт, затоплены улицы. Стихия также унесла жизни по меньшей мере трех человек.

Об этом информирует ANSA.

"В Фьюмичино умерла женщина. В Ареццо было найдено тело пожилого мужчины: его машину снесло водой. Вчера погибла норвежская спортсменка от удара молнии во время гонки на курорте Больцано", - говорится в сообщении.

В селе Ареццо нашли мертвым 72-летнего мужчину, который считался пропавшим с прошлой ночи. Полиция нашла его машину, а тело обнаружили неподалеку.

В субботу в горах Больцано от удара молнии погибла норвежская бегунья, которая принимала участие в забеге. Соревнования прервали из-за непогоды, но группа, в которой была спортсменка, находилась в изолированной зоне, поэтому их не успели предупредить. Молния поразила, кроме нее, еще одного спортсмена, но он остался живым

Напоминаем, число жертв наводнений в индийских штатах Ассам и Бихар превысило 200 человек.