В столице Хорватии застрелили шесть человек

Новости мира: В столице Хорватии, Загребе в одном из жилых домов застрелили шесть человек.

По меньшей мере шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов в хорватской столице Загребе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.

Согласно информации местной полиции, стрельба, жертвами которой стали шесть членов одной семьи, произошла около 21:30 по местному времени (22:30 по киевскому времени) 1 августа.

Отмечается, что на месте преступления был также обнаружен младенец, он не пострадал.

По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв.

Полиция проводит операцию по поиску преступника.

Напомним, в Йемене во время богослужения расстреляли 5 человек в мечети.