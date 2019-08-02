В столице Хорватии застрелили шесть человек

По меньшей мере шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов в хорватской столице Загребе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.
Согласно информации местной полиции, стрельба, жертвами которой стали шесть членов одной семьи, произошла около 21:30 по местному времени (22:30 по киевскому времени) 1 августа.
Отмечается, что на месте преступления был также обнаружен младенец, он не пострадал.
По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв.
Полиция проводит операцию по поиску преступника.
Напомним, в Йемене во время богослужения расстреляли 5 человек в мечети.