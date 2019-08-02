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В столице Хорватии застрелили шесть человек

В столице Хорватии застрелили шесть человек
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости мира: В столице Хорватии, Загребе в одном из жилых домов застрелили шесть человек.

По меньшей мере шесть человек, в том числе десятилетний ребенок, погибли в результате стрельбы в одном из жилых домов в хорватской столице Загребе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.

Согласно информации местной полиции, стрельба, жертвами которой стали шесть членов одной семьи, произошла около 21:30 по местному времени (22:30 по киевскому времени) 1 августа.

Отмечается, что на месте преступления был также обнаружен младенец, он не пострадал.

По предварительным данным, огонь открыл находящийся в розыске бывший муж одной из жертв.

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Полиция проводит операцию по поиску преступника.

Напомним, в Йемене во время богослужения расстреляли 5 человек в мечети.

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Убийство, Хорватия, Стрельба, Загреб.
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