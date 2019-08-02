Польша против железной дороги из РФ через Украину в Австрию

Новости мира: Польша выступает против совместной дороги из РФ через территорию Украины а Австрию.

Польская государственная железная дорога поддержала позицию Еврокомиссии, которая отказалась дофинансировать проект ширококолейной железной дороги из России в Австрию, пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.

Польская государственная железная дорога (PKP) поддержала позицию Европейской комиссии в деле развития ширококолейной железной дороги из России в Австрию, которую некоторые называют “железнодорожным Nord Stream”. Брюссельская корреспондентка “Польского радио” неофициально узнала, что Комиссия отказывается финансировать этот проект, несмотря на усилия правительства в Вене и поддержку инициативы Российской Федерацией.

Беата Пломецкая получила доступ к письму, которое Брюссель прислал австрийской власти. Правительство в Вене лоббировало внесения этого проекта в трансевропейскую транспортную сеть, но получил отрицательный ответ. Развитие ширококолейного железнодорожного сообщения из России через Украину и Словакию в Австрию, и в обход территории Польши, невыгодно для страны, потому что ограничивает возможность транзита товаров с востока. Это конкурентное сообщение для польской железнодорожной линии LHS — товарного ширококолейного сообщения в Славково. За предыдущие годы миллиарды злотых были перечислены из евросоюзного бюджета на польские железный дороги, в частности, развитие транспортных коридоров на линии Восток-Запад.

“Директор брюссельского офиса Польской государственной железной дороги Томаш Ляхович подчеркнул, что PKP не оценивает проекты отдельных государств, а сосредотачивается на реализации собственной стратегии развития товарных коридоров. Он расскритиковал инициативу Австрии”, — указано в сообщении.

Как стало известно ранее, граждане Украины имеют половину всех видов на жительство в Польше.