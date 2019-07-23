Официальная Польша надеется на укрепление курса Украины в ЕС

Новости Украины: Варшава надеется на конструктивное сотрудничество с новой украинской властью.

В Польше надеются, что новая власть в Украине после выборов в Верховную Раду продолжит курс на укрепление отношений с Европейским Союзом и НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте польского МИД относительно парламентских выборов в Украине.

"Польша приветствует мирное проведение досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля, на которых, по сути, были соблюдены международные избирательные стандарты. В то же время мы отмечаем предварительные выводы миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ", - говорится в заявлении.

"Мы надеемся, что выборы приведут к созданию стабильного большинства в Верховной Раде и формированию нового правительства, которое вместе с президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и продолжит курс на укрепление отношений Украины с ЕС и НАТО", - отмечают польские дипломаты.

"Польша продолжает поддерживать европейские и евроатлантические устремления Украины и усилия по модернизации, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность страны в связи с российскими агрессивными действиями", - подчеркнули польские дипломаты.

Также в заявлении сказано, что Польша надеется на развитие конструктивных отношений с новой властью Украины.

Как сообщалось, специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Илкка Канерва от имени наблюдателей международных организаций заявил, что выборы в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, были конкурентными. Процесс голосования оценен положительно, а подсчет голосов был прозрачным.