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ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ

ЕС выдвинул своего кандидата на пост главы МВФ
12:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира: Международный валютный фонд может возглавить представительница Болгарии Кристалина Георгиева.

Представители стран Европейского Союза выбрали единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда – представителя Болгарии Кристалину Георгиеву.

Об этом сообщил в Twitter глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Он, в частности, поздравил Георгиеву с выдвижением на пост главы Международного валютного фонда. Юнкер подчеркнул, что у Георгиевой «есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ».

Кандидатура Георгиевой теперь должна быть рассмотрена Советом директоров МВФ.

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Как сообщалось ранее, 16 июля Кристин Лагард подала в отставку с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с переходом на должность президента Европейского центрального банка.

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Все по теме:

МВФ, ЕС, ЕЦБ, Кристин Лагард, Кристалина Георгиева.
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