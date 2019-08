Дело Скрипалей: Великобритания благодарна США за санкции против РФ

Великобритания приветствует решение США о новых санкциях против России из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы приветствуем сегодня непоколебимую поддержку США, которые ввели санкции за химическое и биологическое оружие в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери", - написал глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем Twitter.

"Продолжение глобального ответа показывает, что мы не будем стоять и смотреть, как это ужасное оружие используется без последствий", - добавил он.

We welcome unwavering US support today, with the introduction of Chemical & Biological Weapons Sanctions in response to Russia’s use of a deadly nerve agent in Salisbury. Continued global response shows we will not stand & watch these horrific weapons be used without consequences

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 3, 2019