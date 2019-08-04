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"Не потому, что мне заплатили": Сальвини назвал Путина великим

"Не потому, что мне заплатили": Сальвини назвал Путина великим
09:01 Сегодня Телеграф

Новости мира: Власти Италии продолжают надеяться на возобновление хороших отношений с Россией.

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство ANSA.

"Я буду работать над тем, чтобы отношения (Италии) с Россией снова стали хорошими. Путин - великий президент. И я говорю так, потому что я так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - заявил Сальвини, который также является лидером партии "Лига".

Политик также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Возможное финансирование Россией партии Сальвини: реакция премьера Италии

Напомним, политики ультраправой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля. Об этом сообщал Buzzfeed, в распоряжении которого есть аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве.

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Италия, Россия, Владимир Путин, Лига Севера, Маттео Сальвини.
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