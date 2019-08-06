Германия не собирается участвовать в миссии США в Ормузском проливе

Новости мира: ФРГ еще раз отказалась от участия в миссии защиты судоходства.

В Германии, как и раньше, не считают нужным принимать участие в инициированной США миссии защиты судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральный канцлер не видит участия Германии в миссии под руководством США в такой ситуации и в этот момент. И с этим согласны все в правительстве", - сказала Деммер.

Позиция немецкого правительства не изменилась с прошлой недели – отношение к просьбе Вашингтона является "сдержанным". ФРГ настаивает на "дипломатическом пути" решения проблемы, в поисках возможности переговоров с Ираном.

При этом Деммер подчеркнула, что задержание Ираном судов является незаконным и грозит принципу свободного судоходства и в целом безопасности в регионе.

В то же время к идее европейской миссии защиты правительство ФРГ относится в целом одобрительно и ведет по этому вопросу переговоры с европейскими партнерами.

Официальная представительница МИД Германии Мария Адебар уточнила, что переговоры ведутся на уровне политических директоров. В частности, на этой неделе планируется встреча дипломатов ФРГ и Франции. Затем это будет обсуждаться в Брюсселе, в частности в "тройке ЕС".

Как сообщалось ранее, 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два нефтяные танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание. Второй, шедший под британским флагом, продолжают удерживать в иранском порту Бендер-Аббас.

25 июля правительство Великобритании объявило, что будет предоставлять каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, военный эскорт. В свою очередь в Иране предостерегли Великобританию от создания европейской миссии для защиты мореплавания. По мнению Тегерана, это только "усилит напряженность".

30 июля США официально попросили Германию вместе с Францией и Великобританией присоединиться к обеспечению безопасности торговой деятельности в Ормузском проливе.

5 июля Лондон объявил о присоединении к инициированной Вашингтоном международной коалиции.