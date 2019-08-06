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Столтенберг: Инвестиции Китая могут угрожать мировой безопасности

Столтенберг: Инвестиции Китая могут угрожать мировой безопасности
08:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: Генсек НАТО заявил о том, что китайские инвестиции в инфраструктуру Европы угрожают безопасности.

Финансовые вливания Китая в критическую инфраструктуру в Европе влияют на мировой порядок и безопасность.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, передает УНН.

"Роль и влияние Китая являются еще одним признаком усиления глобальной конкуренции за власть. Мы видим это в Южно-Китайском море, в киберпространстве и в китайских инвестициях в критически важную инфраструктуру во многих странах, в том числе в Европе", - сказал Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что Китай становится технологическим лидером во многих областях.

"Это дает много возможностей, как в финансовом, так и в политическом плане, и, хотя Китай представляет собой совершенно иной комплекс задач, чем Россия, но его подъем также имеет значение для глобального порядка, основанного на правилах, и для нашей безопасности", - заключил он.

Столтенберг ранее заявил, что Россия в течение многих лет нарушала условия Договора о РСМД и разместила ракеты, которые способны достичь до европейских городов "за считанные минуты".

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Напомним, договор о ракетах средней и малой дальности между Россией и США прекратил действие 2 августа после того, как Россия и США вышли из него. Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией, а в украинском МИД заявили, что разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

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Китай, НАТО, Йенс Столтенберг, ДРСМД.
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