Владелец грузинского "Рустави-2" решил продать телеканал

Новости мира:В Грузии продают телеканал, где в прямом эфире обматерили Путина.

Владелец грузинского телеканала Рустави-2 бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных бывшим руководством вещателя долгов.

Об этом говорится в заявлении , опубликованном на сайте телеканала.

"Я решил продать Рустави 2 путем прозрачного конкурса", - написал Халваши.

Владелец подчеркнул, что компания находится в катастрофическом состоянии и "задолжала практически всем, начиная от водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, проводящей экзит-полы".

"К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом", - отметил бизнесмен.

Халваши добавил, что единственный, с кем не будет переговоров, - одиозный политик Михаил Саакашвили.

Как сообщалось ранее, ведущий авторской программы на "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире обратился к Путину на русском языке, использовав нецензурные выражения.