Австрийская прокуратура обыскала экс-вице-канцлера по коррупционному делу

Новости мира:По данным источников, среди тех, у кого было проведены рейды, были также Штрахе и Гуденус.

Австрийская прокуратура по делам экономических и коррупционных преступлений (WKStA) в понедельник провела обыски у бывшего вице-канцлера и экс-лидера ультраправой Партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе и его правой руки Иоганна Гуденуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Дело касается сомнительного назначения Петера Зидльо, члена окружного совета в Вене от FPÖ, в совет руководителей австрийского оператора казино Casinos Austria. Представитель WKStA во вторник подтвердил факт проведения обысков в рамках коррупционного расследования, однако не назвал никаких имен.

"Прокуратура проводит расследование по подозрению в коррупции и взяточничестве в отношении шести физических лиц и организации. В ходе этого расследования в понедельник мы провели обыски в нескольких местах в двух федеральных землях", - заявил официальный представитель прокурора Рене Руппрехт.

По данным источников, среди тех, у кого было проведены рейды, были также Штрахе и Гуденус.

В мае Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера и лидера FPÖ из-за так называемого дела "Ибицы", которое закончилось также падением правительства Себастьяна Курца и объявлением досрочных выборов.

Обыски в понедельник не связаны с весенним скандалом, однако они могут отразиться на результатах выборов в конце сентября.

Издание Standard сообщило, что между FPÖ и Народной партией (ÖVP) Себастиана Курца была достигнута договоренность о назначении Зидльо в Casinos Austria.

FPÖ в ответ якобы пообещала согласиться принять любые изменения в законодательство о малых азартных играх после выборов в Вене в 2020 году. Поэтому австрийские прокуроры расследуют, было ли назначение сделано в обмен на обещание о предоставлении лицензий на азартные игры.