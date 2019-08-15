Из-за аномальной жары со сводов Нотр-Дама начали падать камни

Новости мира:Из-за жары были зафиксированы новые падения камней со свода Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает RFI.

«Французское министерство культуры сообщило изданию Médiapart, что во время периодов особо высоких температур с каменных сводов собора Парижской Богоматери падали камни, и что работы по укреплению здания являлись срочными мерами, проводившимися под угрозой его обрушения», - говорится в сообщении.

Французское ведомство ответило на статью, опубликованную изданием, где говорилось о недостаточном соблюдении норм охраны труда при реставрации собора. Во время пожара расплавились и затем осели в виде пыли на поверхности сотни тонн свинца, из которого были сделаны шпиль и кровля собора.

Министерство подчеркнуло необходимость срочно возобновить реставрационные работы. Они были временно остановлены во вторник, 13 августа, чтобы позволить провести операцию по очистке строительной площадки от свинцовой пыли.

Работы по укреплению здания должны возобновиться после 23 августа и продлятся по крайней мере до начала 2020 года. По их окончании реставраторы смогут начать восстанавливать собор.

Как известно, 15 апреля в соборе вспыхнул пожар, из-за чего у здания обрушились шпиль и крыша. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти. Также удалось спасти часть христианских святынь, хранившихся в соборе.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.