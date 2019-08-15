Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше

Новости мира:Меркель заявила, что Германия хорошее место для размещения американских войск тем более, что для них были созданы специальные базы.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия будет продолжать постепенно увеличивать свои оборонные расходы с целью достижения цели НАТО, и заверила, что у США есть веские причины для размещения своих войск в Германии.

Об этом сообщает Anadolu.

"Я считаю, что места дислокации в Германии также являются хорошим местом для американских солдат", - отметила Меркель, добавив, что для этих военных баз были сделаны большие инвестиции.

"Есть веские причины для дислокации в Германии, и в то же время мы знаем, что мы должны продолжать усилия, чтобы усилить наши вооруженные силы", - сказала она.

Ее комментарии появились после того, как на прошлой неделе чиновники США предположили, что американские войска могут быть перемещены из Германии в Польшу из-за невыполнения Берлином цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.