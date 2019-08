Лесные пожары на Канарских островах: эвакуированы более двух тысяч человек

В Испании в результате лесных пожаров на Канарских островах эвакуировали более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Массовая эвакуация произошла в одном из городов на острове Гран-Канария. Пожар, который начался в субботу вечером в городе Валлесеко, быстро распространился. В результате этого некоторые населенные пункты объявили районами чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Известно, что людей эвакуировали из города Техеда и нескольких других.

Из-за лесных пожаров повреждено около 1 тысячи гектаров в Артенаре, Техаде и Гальдаре. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов, однако все усложняют сильные ветра.

Close view of major fires on Gran Canaria, Canary Islands - currently ongoing, evacuations underway. August 18th. Report: Markos Yanez S. / Extreme Weather World 24 pic.twitter.com/bY53xakzAZ

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 18, 2019