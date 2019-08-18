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Лесные пожары на Канарских островах: эвакуированы более двух тысяч человек

Лесные пожары на Канарских островах: эвакуированы более двух тысяч человек
20:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:На Канарских островах из-за пожара эвакуировали более 2 тысяч человек.

В Испании в результате лесных пожаров на Канарских островах эвакуировали более 2 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Массовая эвакуация произошла в одном из городов на острове Гран-Канария. Пожар, который начался в субботу вечером в городе Валлесеко, быстро распространился. В результате этого некоторые населенные пункты объявили районами чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Известно, что людей эвакуировали из города Техеда и нескольких других.

Из-за лесных пожаров повреждено около 1 тысячи гектаров в Артенаре, Техаде и Гальдаре. Огонь пытаются потушить с помощью вертолетов, однако все усложняют сильные ветра.

Лесные пожары в двух районах Кипра вышли из-под контроля

Пожар начался на горной местности всего в 32 километрах от столицы Гран-Канарии, Лас-Пальмас. Предварительно известно, что в инциденте подозревается 55-летний мужчина, по вине которого и вспыхнул лес.

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Все по теме:

Испания, Лесные пожары, Канарские острова, Стихийное бедствие.
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